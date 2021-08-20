Внимание, автомобилисты: в Томске в выходные пройдет велогонка

В эти выходные в Томске пройдет велогонка в ТВЗ

Как сообщила сегодня, в пятницу, пресс-служба мэрии Томска, в ближайшие выходные в областном центре пройдет открытый Кубок ТВЗ по велоспорту-шоссе на призы С/К «Легион». Состязания приурочены ко Дню Государственного флага РФ (22 августа). Это приведет к изменению схемы движения транспорта в городе.

Сайт администрации областного центра информирует о том, что гонки пройдут на территории томской Технико-внедренческой зоны в три этапа при поддержке управления молодежной политики администрации города. Отмечается, что в связи с проведением Кубка, движение транспорта и пешеходов по дороге пр. Развития и ул. Созидания будет ограничено: 21 августа с 7.00 до 11.00 и с 16.00 до 18.30, 22 августа с 8.00 до 12.00. Пассажирский транспорт также будет работать в это время с учетом перекрытия дороги.