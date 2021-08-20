Новый завод в Томской области выдает дорожникам 120 тонн качественного асфальта в час

Каждый год в Томской области запускают новые производства асфальтобетонной смеси, делается это по поручению губернатора региона Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, в этом году в городе Асине региона был построен и запущен новый асфальтобетонный завод. Его посетил в ходе рабочей поездки замгубернатора Игорь Шатурный.

Интернет-портал администрации региона информирует, что запущенное севернее Томска современное производство отвечает экологическим запросам и выпускает высококачественную продукцию. Модульный завод приобрело в лизинг и установило областное дорожно-ремонтное строительное управление. Организация является главным подрядчиком в регионе на ремонте трасс. По словам Игоря Шатурного, стоимость нового завода более 70 миллионов рублей, он – только одно звено в цепочке новых предприятий по выпуску асфальта, может выпускать до 120 тонн высококачественных смесей в час. Вице-губернатор заметил, что с введением новых национальных стандартов требования к качеству асфальтобетона ужесточены. Продукция асиновцев отвечает этим высоким стандартам.