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Общество20 августа 2021 5:02

Погода в Томске и области 20 августа 2021: в регион пришло похолодание с дождями

Прогноз синоптиков на пятницу
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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В Томске и регионе все сильнее ощущается дыхание осени...

В Томске и регионе все сильнее ощущается дыхание осени...

Сегодня, 20 августа 2021 года, в Томске погода будет облачная с прояснениями. Днем ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура +17…+19 °С. Заметим, что ночные температуры стали намного ниже.

На территории Томской области также будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, по востоку местами умеренные. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 16 м/с. Температура +12…+17 °С, местами до +22