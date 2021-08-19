В последние годы в Томской области заболеваемость ВИЧ постепенно идет на спад

Сегодня грозный ВИЧ - уже не приговор... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщил сегодня томский Центр медицинской информации, в нашей области обследования на ВИЧ проводятся в полном объеме. За полгода в региональном центре «АнтиСПИД» обследование прошли более 160 тысяч жителей области. Это 14,5 % населения региона. Заметим, что эта проблема сегодня актуальна для многих стран мира.

По словам главврача томского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Александра Чернова, число обследований ежегодно увеличивается. В регионе в прошлом году тестирование прошли 26,3% населения. В текущем году показатель будет еще выше. Всего за шесть месяцев 2021 года выявлен 501 пациент с ВИЧ-инфекцией. Это на 13,6 % меньше, чем за тот же период 2020 года. Специалисты информируют, что в Томской области, начиная с 2014 года, заболеваемость ВИЧ идет на спад. В 2019 году уровень заболевания составлял 113 человек на 100 тысяч населения. А в 2020 году он снизился до 90,7 человек на 100 тысяч. Заметим, что лечение ВИЧ-инфекции бесплатное, а больные могут жить, если принимают лекарства, не меньше других сограждан.