Участок трассы на Тегульдет в Томской области будет отремонтирован досрочно этой осенью

Ремонт большого участка трассы по нацпроекту будет завершен в Томской области этой осенью Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области в самом разгаре сезон дорожных работ. Как сообщает интернет-портал администрации региона, строители почти на треть отремонтировали самый протяженный объект национального дорожного проекта «Безопасные качественные дороги». Речь идет об участке трассы Больше-Дорохово – Тегульдет. Заметим, что общий объем исполнения по этому объекту на сегодня составил 32 процента от запланированного.

Как сообщает пресс-служба администрации области, работы проконтролировал замгубернатора Томской области Игорь Шатурный. По его словам, участок со второго по 27-й километр трассы самый большой объект нацпроекта в этом году. Здесь будут уложены два слоя асфальтобетона: нижний выравнивающий и верхний, проведены другие необходимые работы. Областное ДРСУ планирует ввести участок досрочно – этой осенью. Ремонт важной для жителей региона трассы будет продолжен.