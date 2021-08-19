Девушка из Ивановской области обманула томича при «покупке» кроссовых мотобот

Девушка пыталась продать мотоботы, которых у нее не было. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области, в дежурную часть в Томске обратился мужчина 1981 года рождения, который рассказал о том, как его обманули при покупке необычной обуви. Он хотел приобрести кроссовые мотоботы для занятия мотоспортом, поэтому нашел объявление на одном из популярных Интернет-сервисов. Заметим, что такие покупки не всегда бывают безопасны, есть возможность попасть на мошенников.

Как информирует сайт регионального управления полиции, томич по телефону договорился с юной женщиной-продавцом о сделке и доставке товара. По просьбе девушки, он сделал предоплату в размере 2 500 рублей. Затем незнакомка попросила еще денег. А получив, перестала выходить на связь. Разумеется, экзотическую обувь мужчина так и не получил. В результате, сумма ущерба составила свыше 5 000 рублей. Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемую, ей оказалась предприимчивая жительница Ивановской области 1998 года рождения. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.