В колониях Томской области идет подготовка к трехдневным осенним выборам депутатов

В сентябре тысячи осужденных в Томской области будут участвовать в выборах депутатов

Как сообщила пресс-служба УФСИН России по Томской области, в учреждениях федерального ведомства на территории региона ведется планомерная подготовка к выборам, которые будут проходить три дня – 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

Как информирует сайт службы, по статистике, на сегодняшний день в УФСИН России по Томской области избирательным правом обладают свыше 6 тысяч граждан: 797 человек, содержащихся в двух следственных изоляторах, 5427 осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции и 99 осужденных к исправительным работам, находящихся в Исправительном центре №1. В преддверии выборов сотрудники учреждений готовят помещения, где будут установлены кабины для тайного голосования и урны, формируют списки избирателей.