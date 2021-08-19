В результате мероприятия «Должник» в Томске полицейские и приставы арестовали 4 автомобиля

Мероприятие "Должник" в Томске помогло найти десятки нарушителей-должников. Фото: сайт гибдд.рф

Как сообщил сегодня сайт Госавтоинспекции страны (гибдд.рф), в Томске завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», которое проводили в августе текущего года совместно полицейские и судебные приставы. Заметим, что в этом году в Томской области только нарушители Правил дорожного движения не оплатили штрафы на сумму, превышающую 35 миллионов рублей! Что же говорить о других должниках…

Правоохранительные органы подвели его итоги, сообщает пресс-служба ГИБДД. В проведении операции приняли участие 12 сотрудников полиции, 4 судебных пристава-исполнителя, представители средств массовой информации. В ходе мероприятий они проверили более 60 лиц, имеющих задолженности по оплате административных штрафов. Специалисты пресс-службы сообщают, что в отношении 3 граждан, не оплативших назначенные им административные штрафы в установленный законом срок, возбуждены административные дела. Наложено девять арестов на имущество граждан, в том числе на 4 транспортных средства. Госавтоинспекция обращает внимание граждан, что подобные мероприятия на территории города Томска будут проводиться систематически.