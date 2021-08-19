Коронавирус за сутки унес жизни еще двоих заболевших в Томской области

Сейчас в регионе 39 492 подтвержденных случаев. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 19 августа 2021 года, стало известно о смерти еще 2 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в четверг на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 532 человек.

Также в Томской области выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 39 492 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 49 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 34 255 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,97. В коечном фонде свободно 28,8% мест.

За последние сутки в стране выявлено 21 058 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 791 пациентов скончалось, 24 017 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 684 531 человек, 173 700 скончались, 5 963 054 выздоровели.