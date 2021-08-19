В мэрии рассказали, будет ли город в 2021 году праздновать День томича

С 2015 года каждую вторую субботу и воскресенье сентября Toмcк отмечает главный ежегодный праздник города – Дeнь тoмичa и День маленького томича. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 19 августа, в местных СМИ появилось видео, где заммэра города Михаил Ратнер рассказал о планах проведения праздника День томича.

- Прорабатывается несколько вариантов проведения праздника, но сегодняшняя картина говорит о том, что полномасштабного праздника в этом году не будет, - говорит на видео Ратнер.

Для разъяснения насчет празднования Дня томича, корреспондент «КП-Томск» связался с пресс-центром томской мэрии.

- Мы не можем сказать с уверенностью, что праздник будет или же наоборот. В зависимости от эпидемической ситуации. Ждем решения оперштаба, так же, как и с проведением 1 сентября, - уточнил сотрудник пресс-службы.

Напомним, что с 2015 года каждую вторую субботу и воскресенье сентября Toмcк отмечает главный ежегодный праздник города – Дeнь тoмичa и День маленького томича. Праздничные мероприятия разворачивались более чем на 30-ти площадках.