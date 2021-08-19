Томичи смогут получить ответы по выплате пособий на детей в чат-боте

В чат-боте можно будет узнать, какие семьи имеют право на выплату, как узнать причину отказа, как определяется размер выплаты и другие вопросы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В паблике областного департамента социальной защиты начал работу чат-бот, который ответит томичам на интересующие их вопросы. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«Департамент социальной защиты населения Томской области и Центр управления регионом разработали чат-бот по ежемесячной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет для малообеспеченных семей, чей среднедушевой доход меньше регионального прожиточного минимума», - говорится в сообщении.

В администрации также уточнили, что в чат-боте можно будет узнать, какие семьи имеют право на выплату, как узнать причину отказа, как определяется размер выплаты и другие вопросы. Для того, чтобы получить ответ достаточно написать слово «старт» в сообщении официальному сообществу департамента в социальной сети «ВКонтакте».

Добавим, что это уже второй чат-бот, отвечающий на вопросы Томичей. Похожий алгоритм по вакцинации работает с июля в мессенджере Telegram и на странице регионального оперштаба по противодействию распространению СОVID-19 в социальной сети «ВКонтакте», где для запуска чат-бота необходимо написать слово «вакцинация» в личные сообщения группы.

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https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4355486/