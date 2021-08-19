В Томске задержали грабителя, который сорвал серебряную цепочку с прохожего

Ущерб составил более 8 000 рублей. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске сотрудниками патрульно-постовой службы удалось задержать местного 23-летнего жителя, который сорвал серебряную цепочку с прохожего, а после скрылся. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

«После поступления сообщения в дежурную часть на место преступления выдвинулись сотрудники патрульно-постовой службы, которыми были организованы поисковые мероприятия по установлению лица, совершившего данное преступление. В ходе обследования внутриквартальной территории прилегающей к месту происшествия, сотрудники полиции задержали 23-летнего мужчину, подходящего под ориентировку, у которого впоследствии было изъято похищенное имущество. Ущерб составил более 8 000 рублей», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Грабеж». Мужчине грозит наказание до четырех лет лишения свободы.