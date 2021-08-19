За сломанную незнакомцу челюсть томский любитель кальяна отбудет в колонии полтора года

За "расправу" с представителем шумной молодежи любитель кальяна отсидит в тюрьме полтора года. Фото: архив "КП"

Кировский райсуд Томска признал ранее судимого 35-летнего томича виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений (пункт «д» часть 2 статьи 112 УК РФ).

- В январе 2021 года мужчина в компании своих приятелей находился в кальянной. В это время за соседним столиком отдыхала компания молодых людей, которые активно общались между собой. Посчитав, что последние ведут себя шумно и недостойно, осужденный сначала предъявил необоснованные претензии одному из мужчин, после чего нанес ему множественные удары рукой в область головы и тела, причинив переломы скулы и челюсти, - рассказали в ведомстве.

Суд приговорил виновного к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Не согласившись с этим, гособвинитель подала апелляцию на решение суда.

Старший прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры области обратила внимание суда второй инстанции на то, что виновный ранее был судим за угрозу убийством, назначенные ему обязательные работы не исполнял, и вновь совершил преступление.

Судебная коллегия Томского облсуда постановила назначенное наказание отбывать реально в колонии-поселении, взяв преступника под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.