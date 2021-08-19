В Северске Томской области 45-летний житель развращал школьниц от 7 до 15 лет онлайн

45-летний "ловелас" (здесь с языка просится более грубое слово), зная. сколько лет его "респонденткам", не стеснялся развращать их, посылая картинки интимного характера маленьким еще девчонкам. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Приговором Северского городского суда Томской области 45-летний человек признан виновным в совершении инкриминируемых ему развратных действий и осужден к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Как установлено судом и следствием, осужденный, проживая в ЗАТО Северск, с мая по октябрь 2018 года вступал в переписку с девочками в возрасте от 7 до 15 лет в одной из социальных сетей в сети «Интернет». Общение он постепенно сводил к интимным темам, высылая детям фотографии сексуального характера, при этом заведомо зная об их возрасте.

В ведомстве уточнили: собранные Следственным комитетом РФ по Томской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора по ч.1 ст.135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста), ч.2 ст.135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.