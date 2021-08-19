В Томске в 2021 году отремонтируют 11 проблемных дорог 2 и 3 категории

Летний сезон подходит к своему завершению, однако городу выделено 12 млн рублей на ремонт дорог 2 и 3 категории в 2021 году. Если не будет дождей, вполне можно успеть отремонтировать 11 объектов до того, как ляжет первый снег. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из областного бюджета Томск получит в 2021 году 12 млн рублей на ремонт дорог и проездов, сообщает телеграм-канал мэрии.

Сегодня, 19 августа, такое решение в рамках выездного совещания озвучил вице-губернатор по территориальному развитию Анатолий Рожков. Вместе с и.о. мэра Томска Михаилом Ратнером он побывал на ул. Короленко и в пер. Овражном.

Как поясняют в мэрии, 12 млн рублей – средства из резервного фонда администрации региона, на которые в этом году в областном центре будет отремонтировано 11 дорог 2-й и 3-й категории: - это объекты в пер. Овражном, на ул. Барнаульской, Красноярской, Крымской, Набережной озера, Энергетиков (от ул. Б. Хмельницкого до Короленко), Короленко (от ул. Энергетиков до ул. «Пос. Ново-Карьерный»), Бородинской, И. Черных (от ул. Мичурина до Суворова), пос. Светлом, а также автодорога в поселок Штамово.

- Это наиболее проблемные дороги, на их состояние в администрации районов Томска поступало наибольшее количество жалоб от горожан, - добавили в городской администрации.