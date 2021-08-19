ЧП районного масштаба: в Томске разрушается несущая стена жилой многоэтажки

Это вид со стороны разрушающейся стены 10-этажного дома на Дальне-Ключевской, 5. Что будет с объектом через год, если не принимать мер, сейчас точно не скажет никто. Фото: сайт мэрии Томска.

Выездное совещание на территории ЖСК «Д. Ключевская, 5» провел в минувшую пятницу заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус совместно с представителями департамента капитального строительства и администрацией Ленинского района. Об этом сегодня, 19 августа, сообщила пресс-служба мэрии.

Как следует из сообщения, причиной встречи с жителями стало настоящее ЧП на объекте – разрушение двух его наружных стен. Облицовочный слой каменной кладки стал обрушаться еще несколько лет назад, причем в 2019 году ситуация была квалифицирована как угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

Тогда же по заказу ЖСК «Д. Ключевская, 5» Сибирская проектная компания разработала документацию на капремонт наружных торцевых стен с западной и южной сторон здания. В 2020 году подрядчик - «Эксклюзив-Проект» - начал работы по этому проекту.

По словам специалистов департамента капстроительства, при демонтаже было установлено, что парапет на южной стене здания неустойчив, а качество кирпичной кладки парапета и всего здания в целом вызывает серьезное опасение. При производстве работ было выявлено, что несущая часть наружной стены предположительно выполнена из пустотелого кирпича. Состав, состояние и прочностные характеристики несущей части наружных стен не рассматривались при обследовании и разработке существующей проектной документации, заказчиком которой выступал ЖСК.

- Мы готовы помогать жителям в рамках норм действующего законодательства. Проблема дома по Дальне-Ключевской, 5 гораздо более глобальна, чем зафиксировано в проекте. Отходит не просто облицовочный кирпич, а несущая стена. Продолжение работы только усугубит ситуацию. В проекте, заказанном ЖСК, отсутствует достоверная информация о несущей способности, прочности и материалах наружных торцевых стен. Необходимо полное инструментальное обследование дома, - сказал, комментируя ситуацию, Вячеслав Черноус.

По мнению чиновника, объем ремонтных работ на доме ул. Дальне-Ключевская, 5 будет более значительным, и один из вариантов решения вопроса для жителей – их взаимодействие с региональным Фондом капитального ремонта.