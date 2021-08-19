И снова гибель: в погребе задохнулся 59-летний томич

Мужчину 1962 года рождения спасти не удалось: он задохнулся в погребе. Фото ГУ МЧС по Томской области.

Вчера, 18 августа, в 19:22 оперативному дежурному Томской областной поисково-спасательной службы поступила информация о том, что в погребе на улице Профсоюзной находится мужчина без сознания. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

- До прибытия оперативно-дежурной смены мужчину из погреба достали двое прохожих. Они не пострадали. Газоанализатор показал, что в овощной яме 17% кислорода. До приезда врачей скорой помощи спасатели проводили собственнику погреба сердечно-легочную реанимацию, - сказал заместитель начальника ПСС Владлен Кузьменчук.

Несмотря на все усилия медиков, спасти мужчину 1962 года рождения не удалось. По предварительным данным, погибший протапливал погреб.