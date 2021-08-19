Томичи смогут участвовать онлайн во всероссийской переписи населения

Перепись населения - 2021 стартует по всей стране 15 октября. Продлится она до 14 ноября, а в труднодоступных районах - до 20 декабря. Фото: архив "КП"

16 августа 2021 года Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ, подписал постановление, согласно которому всероссийская перепись населения (ВПН) стартует 15 октября и продлится по 14 ноября, сообщает в четверг медиаофис ВПН.

Уточняется, что на труднодоступных территориях страны перепись населения продлится до 20 декабря 2021 года. Самостоятельно заполнить переписные листы на портале госуслуг жители страны смогут с 15 октября по 8 ноября 2021 года.

«Предложение провести перепись населения в октябре 2021 года, поддержанное Президентом России Владимиром Путиным, позволяет оптимальным образом организовать работу во всех регионах страны, отмечают в Росстате. Предыдущие Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов также проходили в октябре», - отмечают в Росстате.

Как ранее заявлял заместитель руководителя учреждения Павел Смелов, к настоящему времени утверждены формы переписных листов, изготовлены и переданы в регионы электронные планшеты для переписчиков, организована работа переписных комиссий на всех уровнях, сформирован список людей, желающих работать переписчиками, создана цифровая карт-основа переписи. Предварительные ее итоги будут подведены в апреле 2022 года; окончательные - в IV квартале будущего года.