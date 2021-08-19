Погода в Томске и области 19 августа 2021: нас ожидает небольшой дождь, повышенная влажность воздуха и прохлада

Сейчас за окном +16, небольшая туманная дымка. Сегодня синоптики ожидают дождь. Завтра, по прогнозам гидрометцентра, и в субботу воздух прогреется до +18, в Томске осадков днем не прогнозируют.

Фото: Ксения Высотина