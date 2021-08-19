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Недвижимость19 августа 2021 5:00

Погода в Томске и области 19 августа 2021: нас ожидает небольшой дождь, повышенная влажность воздуха и прохлада

Прогноз синоптиков на четверг
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Сейчас за окном +16, небольшая туманная дымка. Сегодня синоптики ожидают дождь. Завтра, по прогнозам гидрометцентра, и в субботу воздух прогреется до +18, в Томске осадков днем не прогнозируют.

Сейчас за окном +16, небольшая туманная дымка. Сегодня синоптики ожидают дождь. Завтра, по прогнозам гидрометцентра, и в субботу воздух прогреется до +18, в Томске осадков днем не прогнозируют.

Фото: Ксения Высотина

Сегодня в областном центре будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура +19, +21 °С.

На территории региона также облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 3-8 м/с, порывы до 15 м/с. Температура +16, +21 °С.