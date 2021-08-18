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Экономика18 августа 2021 16:38

С завтрашнего дня мэрия Томска скорректировала движение двух автобусных маршрутов

У томичей возникнет возможность уехать из своих микрорайонов
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Мэрия решила "транспортный вопрос" нескольких улиц Томска

Мэрия решила "транспортный вопрос" нескольких улиц Томска

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщила пресс-служба мэрии Томска, в областном центре так скорректировано движение автобусов на двух маршрутах, чтобы «прикрыть» третий – маршрут №25/52 и обеспечить обслуживание улиц, по которым он ходил.

Специалисты администрации областного центра информируют о том, что перевозчики маршрутов № 11 и 30/33 власть города привлекла для обслуживания микрорайонов, где раньше ездили автобусы маршрута № 25/52. История с этим «неблагополучным» маршрутом продолжается достаточно давно. Мэрия сообщала в свое время о желании расторгнуть контракт с перевозчиком, у которого якобы возникли производственные проблемы. По новым схемам автобусы маршрутов № 11 и 30/33 начнут работать уже с 19 августа. Так, автобусы будут заезжать на улицу Осетровую в микрорайон Заречный.