С завтрашнего дня мэрия Томска скорректировала движение двух автобусных маршрутов

Мэрия решила "транспортный вопрос" нескольких улиц Томска Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщила пресс-служба мэрии Томска, в областном центре так скорректировано движение автобусов на двух маршрутах, чтобы «прикрыть» третий – маршрут №25/52 и обеспечить обслуживание улиц, по которым он ходил.

Специалисты администрации областного центра информируют о том, что перевозчики маршрутов № 11 и 30/33 власть города привлекла для обслуживания микрорайонов, где раньше ездили автобусы маршрута № 25/52. История с этим «неблагополучным» маршрутом продолжается достаточно давно. Мэрия сообщала в свое время о желании расторгнуть контракт с перевозчиком, у которого якобы возникли производственные проблемы. По новым схемам автобусы маршрутов № 11 и 30/33 начнут работать уже с 19 августа. Так, автобусы будут заезжать на улицу Осетровую в микрорайон Заречный.