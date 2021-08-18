Этой осенью в Томской области, как и по всей стране, стартует молодежная культурная программа

С помощью "Пушкинской карты" молодежь, возможно, придет в театры и другие учреждения культуры! Фото: Евгения ГУСЕВА

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, этой осенью в регионе стартует молодежная программа, которую еще в июне проанонсировал сам президент страны. Специалисты отмечают, что с 1 сентября местная молодежь сможет посещать учреждения культуры по «Пушкинской карте».

Интернет-портал администрации региона информирует о том, что по инициативе главы государства каждый житель страны в возрасте от 14 до 22 лет сможет бесплатно посещать театры, филармонии, музеи и культурные центры, оплачивая билеты с помощью «Пушкинской карты». Программа и карта будут действовать на территории всей страны в течение календарного года. При получении на счету карты будет находиться 3 тысячи рублей. По словам начальника департамента по культуре Томской области Павла Волка, экспертный совет рассмотрел предложения, поступившие от театра драмы, ТЮЗа, театра куклы и актера «Скоморох», а также Томской областной государственной филармонии. Необходимо подобрать репертуар, который будет не только полезен с точки зрения образовательных программ, но и найдет отклик у молодежи