Полицейские в Томской области задержали браконьера, который поймал в Оби запрещенных к лову рыб

Желающих полакомиться стерлядью и осетром в Сибири всегда немало. Фото: сайт управления на транспорте МВД России по СФО

Как сообщил сегодня сайт управления на транспорте МВД России по СФО, жителю Томской области предъявлено обвинение в незаконной добыче краснокнижной рыбы – стерляди. Заметим, что такие случаи происходят в нашем регионе достаточно регулярно.

Пресс-служба правоохранительного ведомства информирует о том, что транспортные полицейские предъявили обвинение в незаконной добыче водных биологических ресурсов 62-летнему местному жителю. Он без разрешения осуществлял промысел стерляди. Специалисты отмечают, что полицейские обнаружили и задержали подозреваемого на реке Обь, он плавал на моторной лодке. Браконьер с помощью запрещенного орудия лова – «морды» – выловил более 30 краснокнижных рыб. По заключению специалистов, задержанный причинил ущерб природной среде региона на сумму, превышающую 140 тысяч рублей. Браконьерский улов, орудия промысла и плавательное средство изъяты «солдатами закона». Как отмечают сотрудники правоохранительного органа, за совершение такого преступления установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.