Томские ученые с коллегами из Эрмитажа сделали интересные открытия на могильнике в Хакасии

Находки, сделанные в Хакассии, специалисты будут изучать долго... Фото: сайт ТГУ, снимки предоставили участники экспедиции

Пресс-служба Томского государственного университета сообщила сегодня о том, что совместная комплексная экспедиция ТГУ и Эрмитажа во время раскопок на грунтовом могильнике Оглахты в Хакасии обнаружила захоронение с уникальной сохранностью предметов из органики. Специалисты отмечают, что находки относятся к таштыкской археологической культуре 1700-летней давности. Заметим, что почва редко сохраняет предметы из дерева, бересты, кожи, тканей. Обычно они истлевают, а археологам приходится изучать находки, сделанные из металлов, керамики, камня.

Сайт вуза информирует, что экспедиция по изучению грунтового могильника Оглахты проводится в рамках проекта «Наследие Оглахтинских гор во времени и пространстве». Сообщается, что в настоящий момент археологи расчистили одно погребение. В нем обнаружены захоронение женщина и останки еще одного кремированного древнего жителя региона. Руководители экспедиции отмечают, что уникальность могилы в другом. В ней найдены предметы из дерева, бересты и ткани, а это огромная редкость! Полевые работы на грунтовом могильнике Оглахты продолжатся.