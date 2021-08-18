В Томске осужденные работают на благоустройстве 3 общественных пространств

В этом году бригады осужденных в Томске работают на трех общественных пространствах города. Фото: сайт УФСИН России по Томской области

Как сообщила сегодня пресс-служба УФСИН России по Томской области, в этом году осужденные, отбывающие наказания в участках колоний-поселений при ИК, работают на благоустройстве Березовой и Михайловской рощ, а также Лагерного сада. Средства массовой информации ранее рассказывали, что в 2020-м бригады ведомства принимали участие в благоустройстве 17 городских объектов. Так, что можно говорить о новой традиции, появившейся в областном центре. Напомним, что с прошлого года УФСИН России нашего региона участвует в реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Как отмечают специалисты, наиболее трудоемким проектом оказался Лагерный сад Томска. Задача перед строителями поставлена. Сайт ведомства сообщает, что бригада из 25 человек должна проложить пешеходную тропу из щебня длиной около 900 метров и шириной более трех метров с освещением. Она свяжет нижнюю террасу Лагерного сада и зеленый массив стадиона «Буревестник». Также необходимо сделать площадку для паркура. В прошлом году строители из числа осужденных уже многое сделали на данном объекте. По словам заместителя начальника УФСИН Виталия Пичугина, у ведомственных бригад есть подготовка, опыт и мотивация к социализации и трудоустройству после освобождения.