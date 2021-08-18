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Здоровье18 августа 2021 11:59

Коронавирус в Томске: + 119 новых случаев заражения

Общее число заболевших в регионе – 39 377 человек
Антон ЗАВИДОВАнтон ЗАВИДОВ
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В Томской области выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

В Томской области выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 18 августа 2021 года, в Томской области выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 39 377 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 51 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 34 206 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,99. В коечном фонде свободно 33,4% мест.

За последние сутки в стране выявлено 20 914 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 799 пациентов скончалось, 20 713 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 663 473 человек, 172 909 скончались, 5 939 037 выздоровели.