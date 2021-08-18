В Томске водитель сбил ребенка и уехал с места аварии

Наезд на пешехода – один из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мальчик - пешеход получил травмы в результате наезда автомобиля. ДТП произошло в Октябрьском районе Томска, сообщается на сайте регионального УМВД.

«17 августа, около 18 часов 05 минут, на улице Новосибирской, 39, неустановленным автомобилем, под управлением неустановленного водителя, совершен наезд на ребенка-пешехода, который, по предварительной информации, переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», - говорится в сообщении.

В результате происшествия, 12-летний мальчик-пешеход доставлен в больницу, ребенок получил травмы. Водитель, в нарушение Правил дорожного движения, покинул место происшествия. Ведется розыск нарушителя. Требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия, просьба обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 102, каб. 103, телефоны 8 (3822) 66-44-22, 66-44-24.

В Госавтоинспекции подчеркивают, по статистике наезд на пешехода – один из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий. Так, за 7 месяцев текущего года на территории Томской области зарегистрировано 86 случаев наезда транспорта на пешеходов. В этих происшествиях 80 человек получили ранения, 11 пешеходов погибли. Всего в 2021 году на территории нашего региона в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 266 человек и 32 участника дорожного движения погибло.