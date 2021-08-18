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Общество18 августа 2021 11:02

В Томске завершено благоустройство сквера около Дворца творчества детей и молодежи

Покрытие в пешеходной зоне на улице Вершинина находилось в неудовлетворительном состоянии
Антон ЗАВИДОВАнтон ЗАВИДОВ
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Пешеходное пространство вблизи томского Дворца творчества детей и молодежи отремонтировано.

Пешеходное пространство вблизи томского Дворца творчества детей и молодежи отремонтировано.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Завершен основной объем работ второго этапа благоустройства сквера на ул. Вершинина, 17 со стороны ул. Белинского в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщила пресс – служба мэрии Томска.

«Ранее в пешеходной зоне плиточное и асфальтобетонное покрытия находились в неудовлетворительном состоянии, бортовые камни были частично разрушены. Сейчас вблизи Дворца творчества детей и молодежи пешеходное пространство отремонтировано, установлены пандусы, садовые диваны и урны», - говорится в сообщении.

Работы по национальному проекту со стороны улицы Вершинина начались в прошлом году. Было обновлено асфальтовое покрытие и бордюры. Рабочие укрепили подпорную стену, расширили парковку, модернизировали наружное освещение. Для удобства маломобильных томичей подрядчик мэрии уложил бесшовную тротуарную плитку, рисунок на которой повторил мозаику «Парад планет» на фасаде здания.

Добавим, что мозаика на фасаде бывшего томского Дворца пионеров появилась в 1987 году. Ее автором является известный томский художник и педагог Николай Беглюк.

Как уточнили в пресс – службе мэрии, обновленное общественное пространство стало подарком к 90-летнему юбилею Дворца творчества детей и молодежи.