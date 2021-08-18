В Томской области ограничен доступ к сайтам, способствующим нелегальной миграции

Работа по ограничению доступа к интернет-ресурсам, содержащим запрещенную к распространению информацию, ведется на системной основе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура города Стрежевой Томской области выявила электронные ресурсы, пользователям которых предлагали приобрести поддельные документы миграционного учета, в том числе паспорт гражданина Российской Федерации. Кроме того, озвучивалась возможность незаконного посредничества в получении российского гражданства, сообщает пресс – служба прокуратуры региона.

«По результатам проверки прокурор города Стрежевой направил в суд административное исковое заявление о признании информации, размещенной на четырех электронных страницах в сети «Интернет», запрещенной к распространению. Согласившись с доводами, суд удовлетворил заявленные требования в полном объеме», - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе управление ФНС по Томской области сообщило, что с начала 2021 года за иностранцев, работающих у нас в регионе по патенту, в бюджет поступило почти пятьдесят миллионов рублей НДФЛ. Право на осуществление трудовой деятельности по найму на территории Российской Федерации иностранным гражданам предоставлено исключительно при условии наличия патента.