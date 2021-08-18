Проект томского университетского кампуса к реализации готов

Университетские кампусы станут точками притяжения талантливой молодежи. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Отобраны первые восемь проектов по строительству университетских кампусов в городах России. Об этом объявил премьер – министр страны Михаил Мишустин. Студенческие городки построят в Томске, Новосибирске, Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге.

- Из почти 30 заявок, которые поступили от регионов, к сегодняшнему дню отобраны лучшие восемь. Они готовы к началу реализации уже в этом году. Это проекты кампусов, действительно, мирового уровня и национального масштаба, - рассказал премьер - министр.

Мишустин также подчеркнул, «кампусы станут точками притяжения талантливой молодежи со всей России, и из-за рубежа. Их появление от Дальнего Востока до Калининграда создаст интеллектуальный пояс для развития науки и технологий, а также опережающего экономического роста», - сказал премьер.

В свою очередь вице-премьер Дмитрий Чернышенко уточнил, что три проекта готовых к старту реализации в 2021 году, уже обеспечены финансированием. Это Томск, Москва и Новосибирск. Бюджетный грант на создание кампуса будет составлять до 60% от стоимости проектов, отметил чиновник.

«КП в Томске» рассказывала о том, что в июле во время визита в наш города премьер Михаил Мишустин объявил о выделении Томской области 18 миллиардов рублей на межвузовский кампус. Всего проект по строительству оценивается в 31 миллиард. В кампусе на левом берегу Томи планируются жилье для 10 тысяч студентов, инжиниринговый центр, спортивно-развлекательная инфраструктура и исследовательские подразделения крупных российских компаний.