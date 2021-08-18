Клиенты Tele2 в 2021 году стали все чаще выбирать обслуживание в онлайн-каналах

Клиенты Tele2 также могут получить консультацию в социальных сетях, чатах и мессенджерах.

Tele2 проанализировал обращения клиентов и выяснил, что все чаще они выбирают digital-каналы и переносят вопросы обслуживания в онлайн. Как рассказали в пресс-службе мобильного оператора, в первом полугодии 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года их стало больше на 58%.

- По данным агентства We Are Social на январь 2021 года, интернетом в мире пользуются 4,66 млрд людей, ежедневно они проводят в сети почти 7 часов, а половину этого времени – в социальных сетях и мессенджерах. Онлайн-площадки стали привычным ресурсом для коммуникации компаний и клиентов. Мировые тренды актуальны и для Tele2 – из года в год мы отмечаем рост обращений в цифровые каналы. При этом наш основной фокус – человеческие потребности клиента. У нас по-настоящему удобное мобильное приложение, большинство вопросов клиенты решают в нем. Это подтверждает рост аудитории пользователей приложения, - рассказала Елена Юрина, директор по дистанционному сервису Tele2.

Юрина также отметила, что все эффективнее становится чат-бот – он качественно обрабатывает обращения клиентов. Онлайн-помощник обрабатывает более 9 тысяч запросов ежедневно и 250 тысяч в месяц. При этом 60% он решает самостоятельно, без участия сотрудника службы личной поддержки. Число обращений, которые он успешно закрыл в январе-июне 2021 года, выросло на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Помимо этого, клиенты Tele2 также могут получить консультацию в социальных сетях, чатах и мессенджерах. Больше всего клиентских обращений приходит во «ВКонтакте» (73%), далее по популярности Instagram (12%), «Одноклассники» и Twitter (по 4%), Facebook (2%), остальные 5% – это консультации в различных форумах и чатах. В 2021 году Tele2 возобновила консультации в Telegram, где уже в июле доля обращений приблизилась к 5%. Самые популярные темы обращений в digital-каналах – вопросы о тарифах, услугах и настройке оборудования.

В компании уверены, что для многих людей по-прежнему важно личное общение, поэтому преждевременно говорить о том, что консультации на digital-площадках полностью вытесняют голосовые обращения.