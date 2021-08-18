Кто виноват – неизвестно, но меры приняты: в пер. Светлом Томска устранена причина неприятного запаха

Томск - город по площади не слишком великий, и если над нашим городом повисает неприятное "амбре" нечистот, оно разносится далеко. Фото пресс-службы мэрии.

Проект «Роза ветров» под патронажем ЦУР (центра управления регионом) и НИ ТГУ продолжает работу. Студенты-экологи по-прежнему выезжают на места по обращениям жителей областного центра в связи с появлением неприятных запахов, сообщает пресс-служба центра.

На днях, например, была отработана жалоба собственников МКД по пер. Светлому, 30, куда выезжали Алексей Орлов и Сергей Брык. Люди сетовали на появление запаха канализации. Проверяющие обнаружили на месте канализационный люк с нарушенной конструкцией и негерметично закрывающейся крышкой.

- Для устранения неприятных запахов «Томскводоканал» осуществил бетонирование для герметизации пескоуловителя в коллекторе, а также заменил канализационную крышку люка, - пояснили в ЦУРе.

Специалисты напоминают: оставить информацию о месте и времени появления неприятного запаха томичи могут на страничке в соцсети vk.com/topic-201846444_47622603