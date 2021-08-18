Для обеспечения эпидбезопасности томских студентов будут заселять в общежития «волнами»

Две недели осталось до начала нового учебного года. Скоро вузы Томска (на фото - один из самых крупных в регионе, НИ ТПУ) примут студентов со всего земного шара. Фотография Валерия Доронина (сайт пресс-службы мэрии).

Общежития учреждений профессионального образования и университетские общежития, а также 80 процентов школ и детских садов прошли проверку готовности к новому учебному году, доложила главе региона его заместитель по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова. В целом в регионе, по распоряжению губернатора Сергея Жвачкина, проверка должна завершиться в пятницу, 20 августа. Об этом сегодня, в среду 18 августа, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Губернатор поддержал идею ректоров томских университетов организовать заезд студентов в общежития волнами.

- В Томске учатся десятки тысяч студентов практически из всех регионов страны и половины стран мира. Чтобы студгородки справились с таким наплывом, а мы обеспечили эпидбезопасность каждому студенту и всем томичам, логично сделать заезд в несколько недель, волнами. Особенно это касается наших национальных исследовательских университетов. Надеюсь, Минобрнауки не будет против, - в частности, сказал он.

По словам Людмилы Огородовой, региональный проект «Чистый кампус», направленный на обеспечение эпидбезопасности студентов вузов и учреждений профобразования, получил высокую оценку на федеральном уровне. «Мы уверены, что в случае поэтапного заезда студентов все они смогут организованно пройти ПЦР-тестирование и приступить к учебе», - подчеркнула вице-губернатор.