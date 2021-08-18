Томичам предлагается временная работа в Кировском районе

Городу нужны перевозчики на время Всероссийской переписи населения. Условия трудоустройства - контрактные. Фото: сайт администрации Томска.

Как сообщает сегодня, 18 августа, пресс-служба администрации Томска, с 23 сентября по 30 ноября Кировская районная администрация ищет транспорт для перевозки персонала, задействованного во Всероссийской переписи населения, в рамках муниципального контракта.

Уточняется, что к участию в аукционе приглашаются представители малого и среднего бизнеса и некоммерческие организации. «С победителем будет заключен муниципальный контракт - аренда легкового автотранспорта для обслуживания Всероссийской переписи населения на территории Кировского района, - пояснили в муниципалитете. - Телефон для связи: 56-46-44, 56-42-08.

Представители мэрии добавили: с информацией об электронных торгах можно ознакомиться на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок: https://zakupki.gov.ru. Номер извещения: 0165300010521000929.