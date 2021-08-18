6 лет тюрьмы «заработал» заведующий лечебным учреждением в Томской области, начисляя себе зарплату из воздуха

Сто тридцать тысяч за почти 4 года - этой суммы оказалось достаточно для того, чтобы возбудить уголовное дело о хищении денежных средств из бюджета районного ЛПУ. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Оперативниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Асиновский» установлен подозреваемый в хищении бюджетных средств, выделенных на фонд оплаты труда. Следователями СО ОП «Первомайское» МО МВД России «Асиновский» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, - сообщает сегодня, 18 августа, пресс-служба УМВД России по Томской области.

В ведомстве уточнили: по предварительным данным, с ноября 2017 года по май 2021-го заведующий лечебно-профилактическим учреждением, расположенным в Первомайском районе, осуществляя учет и ведение табеля рабочего времени, подготовил и предоставил в бухгалтерию районного учреждения здравоохранения фиктивные документы, по которым в указанный период времени исполнял свои служебные полномочия. При этом фактически подозреваемый находился на другом рабочем месте в другой организации.

- На основании предоставленной документации злоумышленник получил от бухгалтерии районного учреждения здравоохранения заработную плату в сумме более 130 000 рублей, - добавили в региональном управлении МВД. - Расследование уголовного дела продолжается.