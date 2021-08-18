Дом на Киевской, 1 в Томске, 9 лет+: дольщики могут оформлять жилье в собственность

Многоквартирный дом на Киевской, 1 строился целых 9 лет. Лишь вчера, 17 августа, люди начали оформлять квартиры в собственность. Фото пресс-службы администрации Томска.

Во вторник, 17 августа, городская администрация сообщила о том, что МКД на Киевской, 1 успешно прошел процедуру постановки на учет в Росреестре. Пайщикам можно оформлять жилье в собственность.

Напомним историю строительства одного из многострадальных томских жилых зданий. Долгострой на Киевской, 1 на 517 квартир в конце 2020 года официально ввели в эксплуатацию, но в 2021-м региональное управление Росреестра отказало в постановке его на кадастровый учет. «Одна из причин отказа – в несоответствии площади здания, указанной в техническом плане застройщика, тем сведениям, которые были предоставлены для постановки на кадастровый учет. С ноября прошедшего года городской департамент архитектуры и градостроительства находился в постоянном взаимодействии с застройщиком, содействуя в корректировке документов и направлении их в Росреестр», - пояснили в администрации Томска.

Это еще не все «свежие» мытарства жителей. В июле 2021 года злополучный дом арестовала служба судебных приставов за долги ЖСК «Набережный» перед компанией «Горсети», но в начале августа после вмешательстве прокуратуры арест сняли, документы вновь были переданы в Росреестр.

По данным пресс-службы мэрии 17 августа, вчера из Росреестра, наконец, поступила информация о постановке на кадастровый учет дома по ул. Киевской, 1. Пайщики ЖСК могут оформить право собственности на квартиры.

Строительство жилого здания на Киевской, 1 началось в 2012 году (застройщиком выступал ЖСК «Набережный»). С 2014 года дом попал в число объектов «незавершенки». Сейчас люди могут через МФЦ оформить свои права собственности. Необходимо иметь справку ЖСК о полной выплате пая (2 экз.); протокол общего собрания правления ЖСК, на котором подписывали справку; квитанцию об оплате госпошлины. Все МФЦ в областном центре обслуживают жителей по предварительной записи.