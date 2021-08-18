Без отрыва от маршрута выйдет сегодня на связь экипаж томской «кругосветки»

Сегодня в 14 часов по местному времени Джек Ковалевский и Станислав Березкин проведут в прямом эфире первый "Урок из океана" с борта тримарана, находясь на территории Франции. Фото: сайт Томского РГО.

Как сообщала «КП-Томск» ранее, сегодня, 18 августа, в День рождения Русского географического общества и День географа, Томское РГО проведет первый «Урок из океана» в формате международного онлайн-форума «География в современном мире: опыт, проблемы, инновации».

- Стартует форум в 10.00 по московскому времени, его участники, в том числе, обменяются опытом работы и новыми подходами в преподавании географии и других наук о земле. В рамках встречи состоится прямая связь с экипажем кругосветной экспедиции «По пути русских кругосветных мореплавателей» - Евгением Ковалевским и Станиславом Березкиным, - уточнили в пресс-службе общества.

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