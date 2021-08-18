Погода в Томске и области 18 августа 2021: на Евстигнея-житника больших осадков не предвидится, будет жарко

Сейчас за окном +18, солнечно. Яндекс. Пробки сообщают, что на дорогах более или менее свободно: индекс 3 балла, затруднения отмечаются в пер. Спортивном, на ул. Гоголя, Крылова и Герцена. Будьте внимательны, удачной среды. Фото: Валерия Золотухина.

По народным приметам, сегодня день Евстигнея-житника. В старину говорили: «Каков Евстигней, таков и декабрь будет».

Что сообщают синоптики? Сегодня в областном центре будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура +24, +26°С.

По области также сохранится переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 2-7 м/с, порывы до 14 м/с. Температура +21…+26°С.

В четверг, 19 августа, и в пятницу, 20-го, по прогнозам гидрометеорологов, в Томске и в целом в регионе пройдут дожди. Температура воздуха ночью в пятницу может опуститься до +5, +7. Завтра днем температурный максимум составит +23, в пятницу +20.