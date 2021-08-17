Руководитель компании в Томской области попал под суд за ряд преступлений

Взятки берут не только чиновники, но и наемные директора компаний Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщила сегодня, 17 августа, пресс-служба СУ СК РФ по Томской области, сотрудниками ведомства завершено расследование уголовного дела по обвинению исполнительного директора одной из коммерческих организаций в совершении ряда преступлений. Руководитель обвиняется в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере, а также в незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывных устройств. Дело возбуждено на основании материалов УЭБиПК УМВД России по Томской области. В свое время эта история широко освещалась в средствах массовой информации региона, рассказывалось об аресте и обыске в рабочем кабинете, о том, что там нашли сотрудники правоохранительных органов.

По версии следствия, сообщает сайт СК региона, мужчина, являясь исполнительным директором одной из коммерческих организаций, с декабря 2016 года по апрель текущего года на систематической основе получал от предпринимателя наличные денежные средства. Суммы передавались в качестве коммерческого подкупа за заключение с ним договора об оказании услуг по перевозке работников организации. Общая сумма полученных денежных средств составила более 5,3 миллионов рублей, что является особо крупным размером. Кроме того, обвиняемый не позднее апреля 2021 года приобрел из неустановленного источника несколько боевых ручных гранат, запалы к ним, тротиловые шашки. Все это он привез к себе в служебный кабинет и хранил в сейфе. Они были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов при производстве обыска на рабочем месте директора. В ходе следствия обвиняемый виновным себя не признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд г. Томска для рассмотрения по существу.