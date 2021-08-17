Аренда за рубль: специалисты вернули первоначальный вид дому на ул. Розы Люксембург в Томске

Муниципальный проект "Аренда за рубль" набирает обороты... Фото: сайт мэрии Томска

Как сообщает пресс-служба мэрии Томска, в каменном двухэтажном доме на ул. Розы Люксембург, 16 в областном центре завершились работы по ремонту кровли, а также продолжаются работы по ремонту фасадов. Специалисты отмечают, что здание с весны текущего года восстанавливает ООО «Альянс» в рамках томского муниципального проекта «Дом за рубль». Этот проект, запущенный мэрией в 2016 году, пользуется немалой популярностью в областном центре.

Как информирует сайт администрации Томска, двухэтажный каменный дом с балконом 1908 года постройки является объектом культурного наследия регионального значения. Здание построено в стиле модерн. За прошедшие месяцы специалисты демонтировали старую, сгнившую кровлю и сконструировали новую. Строители воссоздали прежний облик крыши с покрытием листовым железом. Также на объекте закончили реставрацию штукатурного слоя главного фасада. Специалисты восстановили исторический цвет дома, ориентируясь на сохранившиеся справки и образцы штукатурки. По словам председателя комитета по сохранению исторического наследия города Томска городской администрации Никиты Кирсанова, на этом объекте в аренду передан второй этаж. Первый этаж находится в частной собственности. Арендатор занимается реставрацией всего дома.