Томские ученые нашли способ получения водорода и других полезных продуктов из отходов

Томские вузы находятся в постоянном поиске новых технологий и материалов. Фото: сайт ТПУ

Как сообщает сайт Томского политехнического университета, сотрудники вуза разработали новую технологию. Она позволяет из твердых отходов получать синтез-газ с высоким содержанием водорода. Сырьем для технологического процесса служат древесные опилки, угольная пыль, шлам, старые покрышки и другие твердые отходы.

Как рассказывает руководитель проекта, заместитель директора по развитию Инженерной школы энергетики ТПУ Владимир Губин, особенность технологии в том, что из отходов получается не один полезный продукт, а сразу три в разных фазах. Специалисты отмечают, что в Томском политехе технология разработана на базе научно-исследовательского центра «Экоэнергетика 4.0» Инженерной школы энергетики. Здесь уже создана линейка установок, которая позволяет работать с разными объемами исходного продукта. В основе технологии лежит метод паровой термической конверсии. Исходный продукт подвергается воздействию пара при высоких температурах. Происходит процесс, который ученые называют «недогорением», потому что разрушается только органическая часть материала.