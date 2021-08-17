Страда-2021: в Томской области стартовала уборка яровых культур

В середине августа в Томской области стартовала уборочная яровых Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как сообщает сегодня, 17 августа, пресс-служба администрации Томской области, в регионе стартовала уборка яровых зерновых культур. На данный момент кампанию ведут аграрии шести районов. Полевые работы проходят в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайском, Томском и Шегарском районах.

Как отмечает интернет-портал администрации региона, наиболее активно работа идет в самом южном – Кожевниковском районе. Здесь убрано 3,6 тыс. гектаров зерновых. Собрано более 13 тыс. тонн. Специалисты информируют о том, что в Асиновском механизаторы компании «Сибирское молоко» обмолотили 5 гектаров посевов овса, собрав 20 тонн зерна. Также аграрии убрали 32 гектара гороха – валовый сбор составил 109 тонн. В Зырянском районе КФХ Александра Котлярова ведет уборку ярового ячменя раннего сорта «Биом». В Томском районе закончили уборку озимого рапса (сурепицы). Стало известно, что с 690 гектаров намолочено 1,3 тыс. тонн. В Шегарском районе КФХ Вячеслава Зинцова и агрофирма «Межениновская» убрали 98 гектаров озимых, намолотили 251 тонну пшеницы.