Губернатор Томской области поручил до 1 сентября утвердить стратегию цифровой трансформации региона

В задачи стратегии входит повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг и привлечение инвестиций в цифровую трансформацию производств.

Сегодня, 17 августа, губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел онлайн-заседание Совета по цифровому развитию, на котором заместитель главы региона Людмила Огородова представила проект стратегии цифровой трансформации Томской области.

- Федеральные министерства и ведомства подготовили и направили в Минцифры почти 150 проектов отраслевых стратегий. И конечно, Томская область обязательно должна встроиться в эти масштабные планы цифровой трансформации. Для этого нам необходимо принять качественную, без «воды», стратегию, – подчеркнул губернатор.

Среди основных задач стратегии губернатор выделил синхронизацию с цифровыми стратегиями бизнеса и научно-образовательного комплекса, а также исключение дублирования федеральных и региональных мероприятий, привлечение инвестиций в цифровую трансформацию производств, особенно в сфере ЖКХ и городского хозяйства и повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг за счет их скорейшего перевода в «цифру».