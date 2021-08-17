Коронавирус за сутки унес жизни еще шестерых заболевших в Томской области

Сейчас в регионе 39 258 подтвержденных случаев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 17 августа 2021 года, стало известно о смерти еще 6 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась во вторник на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 530 человек.

Также в Томской области выявлено 125 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 39 258 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 43 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 34 155 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,01. В коечном фонде свободно 29,7% мест.

За последние сутки в стране выявлено 20 958 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 805 пациентов скончалось, 18 407 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 642 559 человек, 172 110 скончались, 5 918 324 выздоровели.