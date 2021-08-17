В Томской области браконьеры вырубили около 40 вековых сосен

В прокуратуре добавили, что возбуждено уголовное дело. Фото: Архив "КП"

В Томской области после проверки лесного фонда была обнаружена вырубка более 40 вековых сосен на территории Суйгинского участкового лесничества. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В ходе обследования лесного фонда был выявлен факт незаконной вырубки 36 сосен возрастом 80 - 90 лет. В результате противоправных действий лесному фонду причинен ущерб в размере 427 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что возбуждено уголовное дело, а также ведется предварительное следствие, ход которого поставлен на контроль.