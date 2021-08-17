В Томске сотрудник УК присвоил себе более 620 000 рублей

Затем, зная о том, что мужчина будет принимать решение как директор ЖКХ, произвел завышение цены по договору за ежемесячное обслуживание. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске будут судить 52-летнего местного жителя, который воспользовался своим должностным положением и присвоил себе деньги, принадлежащие ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

«В середине мая 2019 года подозреваемый заключил от лица директора жилищно-коммунального хозяйства, который фактически финансово-хозяйственную деятельность в организации не осуществляет, договор на оказание услуг по комплексному и техническому обслуживанию подъемно-транспортных устройств с одной из лифтовых компаний. Затем, зная о том, что он будет принимать решение как директор ЖКХ, произвел завышение цены по договору за ежемесячное обслуживание, который действовал с начала июня по декабрь 2019 года», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что злоумышленник, воспользовавшись своим должностным положением присвоил себе деньги в сумме более 620 000 рублей, которые принадлежали жилищно-коммунальному хозяйству.

Следователями возбуждено уголовное. Мужчина получил подписку о невыезде.