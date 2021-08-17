Томич отправился в колонию за ограбление подростка

В действиях грабителя установлен опасный рецидив. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В законную силу вступил приговор Ленинского районного суда Томска, которым ранее судимый мужчина признан виновным в совершении грабежа с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, сообщает пресс – служба прокуратуры региона.

«Установлено, что в марте 2019 года, находясь на одной из улиц Томска, мужчина подошел к несовершеннолетнему парню, у которого в руках был мобильный телефон, вырвал его из рук и положил себе в карман. На требования потерпевшего вернуть имущество грабитель толкнул юношу в грудь и два раза ударил ладонями по вискам, после чего скрылся с места преступления», говорится в сообщении.

За содеянное суд приговорил виновного к 4 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В апелляционных жалобах осужденный и его защитник заявили о суровости наказания, ссылаясь на возможность условного осуждения. Однако прокурор указал на криминальную направленность личности мужчины, который должных выводов для себя не сделал, совершил преступление в период судимости за совершение аналогичного преступления. Кроме того, прокурор отметил, что в его действиях установлен опасный рецидив преступлений, в связи с чем наказание является справедливым.

Томский областной суд согласился с позицией прокурора, осужденный направлен для отбывания наказания.