В Томске вместо старой деревянной лестницы в пер. Орловском, будет благоустроенный спуск

Лестница была построена самовольно почти десять лет назад. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Накануне, томичи жаловались в соцсетях о том, что деревянная лестница по пер. Орловский в Советском районе находится в ветхом состоянии, и тополь, растущий рядом с ней, перегородил проход. Как сообщили в пресс-службе мэрии, лестница была построена самовольно почти десять лет назад, а ее пропускная способность составляет 2-3 человека в сутки. Было принято решение перекрыть спуск.

- Альтернативным спуском для жителей этой территории будет лестница на ул. Заливная: на днях подрядные бригады ООО «Элсити» в рамках муниципальной программы благоустройства «Формирование современной городской среды» заканчивают здесь ремонт, -рассказали в горадминистрации.

Также отмечается, что новая конструкция безопасна, удобна и выполнена в соответствии со строительными нормами