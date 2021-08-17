В Томской области приглашают волонтеров для участия в переписи населения

Перепись населения помогут провести волонтеры; чтобы стать добровольцем, нужно подать заявку до 15 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей Томска и районов Томской области приглашают стать волонтерами Всероссийской переписи населения. Помочь Томскстату могут добровольцы от 18 до 50 лет, сообщает пресс – служба областной администрации.

«Волонтеры расскажут о способах участия в переписи населения. Они будут сопровождать граждан в МФЦ для заполнения переписных листов в электронной форме на портале госуслуг», – сообщила и.о. председателя областного комитета по молодежной политике Инесса Солонина.

Всероссийская перепись населения впервые пройдет в цифровом формате. Это означает, что можно самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги», либо пройти перепись на переписных участках, в том числе в МФЦ «Мои документы».

Волонтерский корпус будет организован на базе Регионального ресурсного центра развития добровольчества Томской области «Бумеранг добра». Все добровольцы пройдут специальное обучение и получат удостоверение о допуске к работе. Волонтеров обеспечат средствами индивидуальной защиты и одеждой с символикой переписи. Для того чтобы стать волонтером, нужно подать заявку на сайте до 15 сентября. Стартует переписная кампания 15 октября.