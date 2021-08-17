Томские пожарные спасли двух человек из горящего жилого дома на ул. Ново-Киевская

В ликвидации пожара было задействовано 27 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, вечером 16 августа на ул. Ново-Киевская в Томске загорелся 2-этажный бревенчатый жилой дом. Из горящего здания удалось спасти двух человек, сообщает пресс-служба МЧС.

«16 августа в 22.02 по ул. Ново-Киевская, 18, загорелся 2-этажный бревенчатый 5-квартирный жилой дом с дощатым тамбуром. К тамбуру пристроен дощатый гараж (внутри находился автомобиль Toyota Corolla). На момент прибытия первого подразделения горели тамбур, частично крыша дома и гаража», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что из окна второго этажа пожарным удалось спасти 2 человек. Площадь пожара составила 68 кв.м. В ликвидации пожара было задействовано 27 человек.

Причина пожара устанавливается.