В Томске следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины, которого засыпало землей

Идет проверка: мужчина в Томске задохнулся в котловане под обрушившейся землей. Фото: сайт СУ СК РФ по Томской области

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Томской области, сотрудниками ведомства проводится проверка по факту гибели мужчины при производстве работ по демонтажу металлических труб в Октябрьском районе г. Томска. Заметим, что такое случатся в регионе не так часто, можно условно назвать происшествие несчастным случаем на производстве.

По предварительным данным, информирует Следственный комитет региона, вечером 13 августа текущего года при выполнении работ по демонтажу металлических труб, пролегавших на глубине 5 метров на земельном участке местности вблизи трассы Томск-Орловка, погиб мужчина. Сообщается, что территория эта принадлежит предпринимателю, который разрешил частному лицу выкопать металлические трубы на своем участке. Тот, в свою очередь, привлек по устной договоренности к выполнению указанных работ водителя экскаватора и мужчину 1982 года рождения. Во время нахождения последнего в котловане произошло обрушение земли. Отмечается, что потерпевший скончался от механической асфиксии. Специалисты информируют о том, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.